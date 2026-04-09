FR: moria di pesci nel canale di Galmiz, causa ignota

Keystone-SDA

Diverse centinaia di pesci sono morte nel canale di Galmiz - oggi frazione di Morat - nel canton Friburgo, per un inquinamento le cui cause sono ancora ignote. Un campione d'acqua è attualmente sottoposto ad analisi.

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(Keystone-ATS) La segnalazione della moria di pesci è pervenuta ieri sera verso le 20 alla Polizia cantonale di Friburgo, ha reso noto oggi quest’ultima. Sul posto, una pattuglia della polizia, un guardiacaccia e l’Ufficio per l’ambiente hanno constatato un danno all’ecosistema.

Secondo il comunicato, i pompieri del distretto di See-Lac hanno diluito l’acqua inquinata con acqua fresca, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulla popolazione ittica. Non sono state riscontrate altre tracce visibili di inquinamento.