FR: identificate vittime incendio autopostale, autore tra i morti

Keystone-SDA

Tutte le sei vittime del tragico incendio divampato ieri sera a Kerzers (FR) sono state formalmente identificate. Lo ha indicato questa sera la polizia cantonale di Friburgo.

(Keystone-ATS) Tra di esse figura anche l’uomo che ha appiccato il fuoco, uno svizzero di 65 anni, residente nel Canton Berna.

La polizia precisa che tra i morti vi è pure l’autista del bus, un uomo di 63 anni di origine portoghese. Le altre vittime sono quattro cittadini svizzeri residenti nella regione: due donne di 25 e 39 anni, e due uomini di 16 e 29 anni.

I cinque feriti sono stati anch’essi identificati, si tratta di due uomini di 34 e 61 anni, due donne di 27 e 56 anni (tutti svizzeri) e un uomo di 32 anni di nazionalità kosovara, tutti domiciliati nella zona.

Al momento, la donna di 56 anni e l’uomo di 34 anni sono ancora ricoverati in ospedale. La polizia precisa che le indagini proseguono per chiarire le esatte circostanze del dramma. Secondo le prime informazioni