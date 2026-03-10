FR: autopostale prende fuoco a Kerzers, morti e feriti

Keystone-SDA

Ci sono diversi morti e diversi feriti nell'incendio di un autopostale avvenuto questa stasera nel centro di Kerzers, nel canton Friburgo. La polizia cantonale ha confermato notizie in tal senso di diversi media, fra cui La Liberté.

1 minuto

(Keystone-ATS) È ancora troppo presto per pronunciarsi sulle cause dell’incendio, ha precisato un portavoce a Keystone-ATS. È stata avviata un’inchiesta. Un incontro con la stampa è stato convocato alle 21.30.

Tra i feriti, una persona è stata trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Il luogo dell’incidente è stato sbarrato al pubblico e la polizia invita la popolazione a non recarsi sul posto.