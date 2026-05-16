FR: 10 feriti in vari incidenti sull’autostrada A12

Keystone-SDA

Ieri sera sull'autostrada A12 tra Rossens e Châtel-St-Denis, nel canton Friburgo, si sono verificati diversi incidenti in cui sono stati coinvolti in totale 19 veicoli. Dieci persone sono rimaste ferite e l'autostrada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

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(Keystone-ATS) Complessivamente vi sono stati cinque incidenti distinti a causa di una velocità non adeguata alle condizioni stradali invernali. I sinistri si sono verificati tra le 17.20 e le 22.20 su diversi tratti dell’A12. Oltre alla polizia, sono intervenuti i servizi di soccorso, i vigili del fuoco e il servizio di manutenzione autostradale, indica una nota odierna delle forze dell’ordine cantonali.

In un incidente in territorio di Bulle è stata coinvolta un’auto della polizia, che si trovava sulla corsia di emergenza per motivi di sicurezza. Una gendarme ha riportato lievi ferite.