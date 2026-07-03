Fox News, National Mall Washington chiude per alcune ore per caldo

Keystone-SDA

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Il National Mall di Washington chiude per alcune ore e la "Great American State Fair", fortemente voluta dal presidente Donald Trump per celebrare i 250 anni degli Usa, è stata rinviata alle 17 locali (23 in Svizzera) a causa del caldo torrido.

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(Keystone-ATS) Lo riferisce Fox News, secondo cui è stato chiesto alle poche centinaia di persone presenti nell’iconica parte dei monumenti di Washington di dirigersi verso le uscite. Caldo e umidità sono particolarmente pesanti sulla capitale americana, con la colonnina di mercurio è destinata a superare i 40 gradi, dando la sensazione di trovarsi in una sauna.