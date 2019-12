Filmato dal quale si evince che benché la collegialità in politica sia rappresentata dalla musica d'insieme, per questo scatto i consiglieri federali non hanno posato insieme.

Il soggetto è stato scelto dalla presidente di turnoLink esterno della Confederazione. "Una buona seduta del Consiglio federale è come un bel concerto, ognuno dà il meglio di sé", spiega Simonetta Sommaruga, e quando la politica opera in modo collegiale nascono soluzioni sostenibili e durature per la Svizzera, si legge in una notaLink esterno .

È stata pubblicata martedì, come accade ogni fine dicembre dal 1993, la foto ufficiale del Consiglio federale per il nuovo anno. Quella del 2020 ritrae i sette membri del governo e il cancelliere come fossero un ensemble musicale, su un palchetto e sotto la luce di un riflettore; si intravvedono un paio di custodie di strumenti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il governo come un ensemble musicale 31 dicembre 2019 - 21:20 È stata pubblicata martedì, come accade ogni fine dicembre dal 1993, la foto ufficiale del Consiglio federale per il nuovo anno. Quella del 2020 ritrae i sette membri del governo e il cancelliere come fossero un ensemble musicale, su un palchetto e sotto la luce di un riflettore; si intravvedono un paio di custodie di strumenti. Il soggetto è stato scelto dalla presidente di turno della Confederazione. "Una buona seduta del Consiglio federale è come un bel concerto, ognuno dà il meglio di sé", spiega Simonetta Sommaruga, e quando la politica opera in modo collegiale nascono soluzioni sostenibili e durature per la Svizzera, si legge in una nota. La foto, realizzata da Annette Boutellier e Yoshiko Kusano, è stata stampata in 60'000 copie. La versione cartacea ha un codice QR sul retro, che se scansionato porta a brani musicali scelti da Sommaruga, pianista diplomata. Può essere ordinata o scaricata dal sito www.admin.ch, dove è inoltre disponibile un breve filmato che mostra come è nata. Filmato dal quale si evince che benché la collegialità in politica sia rappresentata dalla musica d'insieme, per questo scatto i consiglieri federali non hanno posato insieme.