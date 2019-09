Dana, invece, ha 17 anni. Dopo una breve formazione in ambito commerciale, ha virato sull'edilizia che ha scelto, non da ultimo, perché le consente di lavorare all'aria aperta. È al secondo anno di muratrice.

La Radiotelevisione svizzera ci presenta Susanna, 19 anni. Racconta che non è stato facile trovare sostegno e, soprattutto, un posto di lavoro. Ma la perseveranza l'ha aiutata: è per ora l'unica ragazza ad essere arrivata al terzo anno di apprendistato senza ripensamenti. Lavorare in un mondo prettamente maschile non la spaventa, e anche per i colleghi è stata una piacevole scoperta.

Certo sono ancora poche, le donne che si interessano ai mestieri dell'edilizia. Al Centro di formazione professionaleLink esterno della Società svizzera impresari costruttori SSIC a sud delle Alpi si contano 180 apprendisti muratori e soltanto 3 muratrici, benché da anni il centro organizzi diverse attività -come brevi stage, giornate delle porte aperte, campionati regionali delle professioniLink esterno - per suscitare l'interesse nei e nelle giovani, senza preclusioni di genere.

Indossare un caschetto e lavorare 8-9 ore al giorno su un cantiere edile non è più solo per gli uomini: lo dimostrano due ragazze della Svizzera italiana che stanno portando a termine l'apprendistato di muratrici, alle quali la trasmissione Il Quotidiano della RSI ha dedicato questo ritratto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Professione: muratrice 27 settembre 2019 - 20:35 Indossare un caschetto e lavorare 8-9 ore al giorno su un cantiere edile non è più solo per gli uomini: lo dimostrano due ragazze della Svizzera italiana che stanno portando a termine l'apprendistato di muratrici, alle quali la trasmissione Il Quotidiano della RSI ha dedicato questo ritratto. Certo sono ancora poche, le donne che si interessano ai mestieri dell'edilizia. Al Centro di formazione professionale della Società svizzera impresari costruttori SSIC a sud delle Alpi si contano 180 apprendisti muratori e soltanto 3 muratrici, benché da anni il centro organizzi diverse attività -come brevi stage, giornate delle porte aperte, campionati regionali delle professioni- per suscitare l'interesse nei e nelle giovani, senza preclusioni di genere. La Radiotelevisione svizzera ci presenta Susanna, 19 anni. Racconta che non è stato facile trovare sostegno e, soprattutto, un posto di lavoro. Ma la perseveranza l'ha aiutata: è per ora l'unica ragazza ad essere arrivata al terzo anno di apprendistato senza ripensamenti. Lavorare in un mondo prettamente maschile non la spaventa, e anche per i colleghi è stata una piacevole scoperta. Dana, invece, ha 17 anni. Dopo una breve formazione in ambito commerciale, ha virato sull'edilizia che ha scelto, non da ultimo, perché le consente di lavorare all'aria aperta. È al secondo anno di muratrice. Al contrario di Susanna, Dana ha provato sul cantiere un po' di imbarazzo iniziale. Ma ora il suo sogno è quello di partecipare ai campionati delle professioni Ticino Skills.