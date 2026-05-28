Formalizzato atto accusa contro consigliere Netanyahu, spionaggio

Keystone-SDA

E' stato formalizzato oggi l'atto d'accusa contro Yonatan Urich, consigliere del primo ministro Benjamin Netanyahu, nell'ambito del caso " Bibileaks ".

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(Keystone-ATS) Urich è accusato di aver fornito informazioni segrete con l’intento di danneggiare la sicurezza dello Stato. Si tratta di un reato di spionaggio di grave entità, punibile con l’ergastolo. Lo riporta Haaretz.

Urich, che ha ricoperto il ruolo di consulente strategico e direttore creativo presso il quartier generale della campagna elettorale del Likud, sarebbe stato coinvolto nella fuga di notizie relative a un documento riservato, divulgato al quotidiano tedesco Bild dopo che la censura militare ne aveva bloccato la pubblicazione. Il documento è stato presentato in forma falsificata, come se Hamas non fosse interessata a un accordo per porre fine alla guerra e rilasciare gli ostaggi israeliani. L’operazione è stata condotta nel tentativo di respingere le critiche rivolte a Netanyahu.

Urich è accusato di aver collaborato con Eli Feldstein, ex portavoce del primo ministro, per estrarre informazioni riservate dai database delle Forze di Difesa Israeliane. Il procuratore generale Gali Baharav-Miara ha dichiarato a luglio che “si tratta di informazioni classificate al massimo livello di segretezza, ottenute tramite un’intelligence segreta, il che significa che Urich ha messo in pericolo la sicurezza dello Stato e le vite umane”. Ha aggiunto: “L’estrazione delle informazioni riservate da parte di Urich e Feldstein aveva lo scopo, tra l’altro, di influenzare la percezione pubblica del primo ministro e di distorcere il dibattito pubblico sull’omicidio dei sei ostaggi nell’agosto del 2024”.

Nel frattempo, a Monaco di Baviera sorgerà un centro educativo del memoriale israeliano dell’Olocausto Yad Vashem. Secondo quanto riportato in un comunicato dello Yad Vashem, è prevista anche una sede distaccata a Lipsia. “Monaco è stata scelta per la sua posizione strategica e il suo panorama educativo, che rendono la città un luogo ideale per l’educazione sull’Olocausto”, ha aggiunto l’ente per la memoria della Shoah.

L’obiettivo della struttura è anche quello di rafforzare ulteriormente la lotta contro l’antisemitismo in Germania e in Europa. Yad Vashem, con sede a Gerusalemme, è il più grande memoriale dell’Olocausto al mondo.