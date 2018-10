Formaggio "svizzero" prodotto in Turchia

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 ottobre 2018 8.16 31 ottobre 2018 - 08:16

Nella regione montuosa di Bogatape, nella Turchia orientale, si produce e commercializza ancora oggi un formaggio nato da una ricetta introdotta da un mastro casaro elvetico 150 anni fa.

formaggio Nella Turchia orientale si produce un formaggio simile al Gruyère per il gusto e all'Emmentaler per la forma

Bogatepe in Turchia è una regione montagnosa nella parte orientale del paese, vicino a Georgia e Armenia, dove si produce come detto del formaggio… svizzero. Qui, dove ci sono più mucche che abitanti e pascoli come sulle Alpi, oltre 150 anni fa il mastro casaro elvetico David Moser avviò una sua attività che resiste tuttora.

E il formaggio è diventato una fonte di reddito per la popolazione locale. Il latte viene lavorato praticamente come si faceva un tempo, con grande sforzo fisico, poiché “un macchinario automatico per noi costerebbe troppo”, afferma il casaro Cagdas Koculu.

Il formaggio prodotto secondo la ricetta svizzera si chiama Grawijer ed è venduto in tutta la Turchia come una specialità. “Lo stile è simile al Gruyère, ma il gusto è più vicino all’Emmental”, spiega ancora Cagdas Koculu. Ovvero le due glorie nazionali elvetiche del formaggio.

Nel villaggio c’è anche un piccolo museo che ricorda gli svizzeri; David Moser ha portato su queste montagne molto di più della sua conoscenza casearia. Lo sa bene Fatih Tàtari, che per il suo lavoro di dottorato ha intervistato diversi contadini della regione. “David Moser ha avviato la produzione di questo formaggio ma non solo. Si è occupato anche dei processi di vendita – spiega – Per i contadini ciò ha rappresentato un cambiamento durevole dello stile di vita. E’ questa l’eredità più importante”.

E le cose si sono evolute ulteriormente. Il Grawijer è commercializzato da una cooperativa composta in maggioranza da donne che, gestendo il denaro, hanno ottenuto maggior voce in capitolo su molte questioni quotidiane, dall’educazione dei figli agli acquisti per la casa.

tvsvizzera.it/fra con RSI

