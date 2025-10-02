Flotilla: DFAE informato di fermo attivisti svizzeri

Keystone-SDA

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è stato informato dell'arresto di partecipanti alla Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane. I nomi delle persone fermate non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Una ventina di persone di nazionalità svizzera figurano tra le centinaia di attivisti distribuiti su oltre 40 imbarcazioni.

Il DFAE segue la situazione da vicino, afferma. L’ambasciata svizzera di Tel Aviv è in contatto con le autorità israeliane e assiste i cittadini svizzeri interessati nell’ambito della protezione consolare.

Si tratta in particolare di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, comprese condizioni di detenzione conformi alla dignità umana, garanzie procedurali e diritto alla difesa.

Il DFAE sta cercando di ottenere al più presto informazioni sulle persone fermate e sul loro luogo di detenzione. Non appena sarà possibile, rappresentanti dell’ambasciata renderanno visita agli attivisti.