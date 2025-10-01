Flotilla, 12 barche vengono verso di noi

Keystone-SDA

'Una dozzina di barche al momento non identificate si stanno avvicinando alla Flotilla, si trovano a circa 5 miglia da noi'.

(Keystone-ATS) Lo dice il deputato italiano del Pd Arturo Scotto imbarcato sulla missione umanitaria. ‘Le imbarcazioni si muovono lentamente’, aggiunge Scotto.

Secondo quanto si apprende le imbarcazione della Flotilla si sono messe in posizione, secondo le regole di ingaggio decise dagli attivisti. ‘Per raggiungere la posizione delle circa 12 navi ci vorrà circa un’ora-un’ora e mezza”. fanno sapere gli attivisti aggiungendo che alcuni equipaggi hanno subito un black out della strumentazione e la schermatura delle comunicazioni.