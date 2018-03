Sull’incidente è stata avviata un’inchiesta ma al momento non è chiaro se il crollo è legato a un difetto ingegneristico dell'opera o se piuttosto ad un errore nella fase di installazione della struttura. I media locali hanno ipotizzato che la causa potrebbe essere il sistema innovativo utilizzato per costruire il ponte, denominato Accelerated Bridge Construction, grazie al quale si riducono i potenziali rischi per lavoratori e pedoni e diminuiscono sensibilmente le interruzioni del traffico veicolare.

Almeno 4 morti nel crollo di un ponte a Miami 16 marzo 2018 - 10:49 Sono almeno quattro le persone morte nel crollo di un ponte pedonale in costruzione sopra un’autostrada a Miami, nei pressi della Florida International University. Altre nove persone sono state estratte dalle macerie e trasportate in ospedale ma al momento non si conoscono le loro condizioni. La struttura di oltre 950 tonnellate di cemento è improvvisamente franata su almeno otto auto che stavano transitavano lungo una delle principali arterie della città, un’autostrada di sette corsie che collega il campus universitario alla città di Sweetwater. Sull’incidente è stata avviata un’inchiesta ma al momento non è chiaro se il crollo è legato a un difetto ingegneristico dell'opera o se piuttosto ad un errore nella fase di installazione della struttura. I media locali hanno ipotizzato che la causa potrebbe essere il sistema innovativo utilizzato per costruire il ponte, denominato Accelerated Bridge Construction, grazie al quale si riducono i potenziali rischi per lavoratori e pedoni e diminuiscono sensibilmente le interruzioni del traffico veicolare. Sul posto è arrivato il governatore della Florida Rick Scott che si è messo a disposizione per coordinare i soccorsi e anche il presidente americano Donald Trump, che ha parlato di episodio “straziante”, ha assicurando aiuti federali. Il ponte di 50 metri e largo 10, costato 14,2 milioni di dollari (13,3 milioni di franchi), era stato posato con tanto di cerimonia sabato scorso e la sua inaugurazione era prevista nei primi mesi del 2019. L’opera era stata progettata dopo che lo scorso anno uno studente aveva perso la vita attraversando proprio quel tratto trafficatissimo di strada, la Southwest 109th Avenue che unisce il centro di Miami alla zona delle Everglades.