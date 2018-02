Diritto d'autore

Boom nelle palestre alla ricerca del corpo perfetto 25 febbraio 2018 - 13:00 Sono sempre di più le persone che anche nella Svizzera italiana vanno in palestra. Passano ore tutti i giorni a modellare il loro corpo puntando alla perfezione. La nuova tendenza è infatti quella dei cosiddetti “box” dove si sperimenta il crossfit, un programma di fitness che mira a potenziare la forza e la resistenza attraverso sedute di allenamento ad alta intensità. E dove non arriva l’esercizio fisico subentrano altre pratiche, come quella che punta sugli integratori alimentari, in particolare su diete e prodotti ricchi di proteine che assicurano corpi forti e asciutti. Se anche questo non basta c’è un’ultima frontiera costituita dalla scorciatoia del bisturi. Addome, glutei e cosce possono venire risistemati con interventi di liposuzione che però non sono esenti da rischi. Ma non tutti concordano con queste strategie. Se insomma in occidente si sta assistendo a una vera epidemia di patologie cronico-degenerative, dovute all’eccesso di alimentazione e a stili di vita sedentari, come sottolinea il medico e coach Filippo Ongaro interpellato dal settimanale della RSI Falò, resta aperta la discussione sulle risposte più adeguate per contrastare questo fenomeno.