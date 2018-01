Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Per le aziende la Svizzera rimane molto attraente Daniele Mariani 10 gennaio 2018 - 15:53 Solo Hong Kong è più conveniente di alcuni cantoni svizzeri per quanto concerne l’imposizione fiscale delle aziende. È quanto emerge da un rapporto pubblicato mercoledì. Nella metropoli cinese, che gode di uno statuto speciale, un’azienda con un utile di 1'000 franchi, ne versa 99 al fisco. Nei cantoni svizzeri di Nidvaldo, Appenzello Esterno e Lucerna, la pressione fiscale è praticamente identica: qui una ditta paga allo Stato tra 101 e 103 franchi. A dirlo è l’istituto di ricerca basilese BAK Economics, che mercoledì ha pubblicato il suo studio annuale sulla fiscalità. Per la ricerca sono state prese in considerazione 50 realtà (Stati e cantoni). L’istituto sottolinea che prossimamente sono attesi grandi cambiamenti, a causa della riforma tributaria negli Stati Uniti. Ad abbattere più fortemente il carico fiscale sulle aziende sono stati l’Ungheria (-8,3%), la Norvegia (-2,6%) e la Spagna (-2,3%). Sul fronte opposto, gli incrementi maggiori sono stati registrati in Slovenia (+1,7%), Finlandia (+1%) e India (+0,8%). Se si considera la Svizzera nel suo insieme (nella Confederazione i cantoni godono di ampia autonomia fiscale), si arriva a un tasso del 16,6%. Solo Hong Kong, come detto, Ungheria, Irlanda, Singapore e Cechia sono più vantaggiose. Il cantone Ticino è praticamente nella media elvetica, con un tasso del 16,7%. Mentre Ginevra arriva ultimo tra i cantoni presi in considerazione, con il 21,4%. E l’Italia? Nella Penisola un’azienda paga 225 franchi per 1'000 franchi di utile. Una posizione non particolarmente competitiva se paragonata ai tassi praticati nei paesi sopraccitati. Tuttavia l’Italia non si discosta molto dalla Gran Bretagna (20,2%), dai Paesi Bassi (21,9%) o dal Lussemburgo (23%). Nella sua ricerca, l’istituto basilese ha analizzato anche la pressione fiscale che grava sulle persone “altamente qualificate” (con un introito di 100'000 euro dopo deduzione delle imposte). Il paese più attraente è Singapore (9,8%), seguito dalla Russia (14,5%) e da Hong Kong (15,5%). In quarta posizione figura il cantone Zugo (23%). A livello svizzero, il tasso di imposizione è del 32,1%. Già probabilmente il prossimo anno, il cantone Zugo perderà però il suo primato svizzero. È infatti di mercoledì la notizia secondo cui il governo cantonale propone di alzare le tasse, dopo che in novembre i cittadini avevano respinto un pacchetto di risparmio. In questa classifica, l’Italia arriva invece nelle parti basse: più della metà del guadagno (51,6%) se ne va in tasse. Peggio se la passa solo chi vive in Finlandia (54,2%), Svezia (57,6%) e Belgio (61%).