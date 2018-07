Intanto, alla viglia del secondo anniversario del fallito colpo di stato -che ha provocato la morte di 200-300 persone, perlopiù civili- in Turchia arrivano durissime condanne per i golpisti.

Per le stesse ragioni, alcuni turchi con domicilio in Svizzera erano finiti in carcere.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ankara lascerà liberi i sette svizzero-turchi 13 luglio 2018 - 21:40 L'ambasciatore di Turchia a Berna ha comunicato venerdì che le sette persone con doppia nazionalità svizzera e turca attualmente trattenute da Ankara riacquisteranno libertà di movimento. Le autorità avevano imposto ai sette il divieto di lasciare la Turchia poiché ritenuti sostenitori del predicatore Fethullah Gülen oppure legati a organizzazioni fuorilegge, in particolare curde, secondo rivelazioni giornalistiche poi confermate dal Dipartimento federale degli affari esteri DFAE. Per le stesse ragioni, alcuni turchi con domicilio in Svizzera erano finiti in carcere. Fine dello stato d'emergenza Le misure restrittive contro i sette, ha precisato l'ambasciatore Ilhan Saygili, cesseranno il 18 luglio insieme alla revoca dello stato d'emergenza, dichiarato in Turchia dopo il fallito golpe del 15 luglio 2016 contro il presidente Recep Tayyip Erdogan. Secondo le stime dell'Onu, in questi due anni di misure eccezionali almeno 160'000 persone sono state arrestate e 152'000 epurate dalle pubbliche amministrazioni. Dopo le purghe, le pene Intanto, alla viglia del secondo anniversario del fallito colpo di stato -che ha provocato la morte di 200-300 persone, perlopiù civili- in Turchia arrivano durissime condanne per i golpisti. Dopo un processo durato nove mesi, un tribunale di Istanbul ha comminato 84 ergastoli aggravati nei confronti di imputati accusati di aver preso parte alle attività eversive e agli scontri armati sul ponte del Bosforo la notte del putsch.