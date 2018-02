Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Si allarga lo scandalo sessuale delle ong, abusi anche in MSF 14 febbraio 2018 - 19:59 Mentre la Oxfam International è nella bufera per le presunte orge cui avrebbero partecipato suoi operatori ad Haiti, lo scandalo sessuale sembra espandersi a macchia d’olio investendo altri operatori umanitari. La ministra britannica per la Cooperazione allo Sviluppo, Penny Mordaunt, ha paventato oggi il rischio concreto di un taglio dei fondi pubblici all’organizzazione, qualora venissero confermati gli abusi rivelati dai media, proprio mentre sponsor e testimonial la stanno abbandonando. Le violente critiche investono infatti non solo alcuni suoi collaboratori ma anche dirigenti che non avrebbero prevenuto e sanzionato adeguatamente comportamenti più che discutibili dello staff. Inoltre sono emersi nuovi sconcertanti episodi di cui si sarebbero resi protagonisti funzionari della Oxfam. Ma lo scandalo non sembra essere confinato a questa organizzazione umanitaria inglese. È notizia di oggi l’autodenuncia da parte di Médecins sans frontières: nell’anno passato si è avuto conoscenza, attraverso segnalazioni, di 24 sospetti abusi sessuali all’interno della sua organizzazione, in seguito ai quali sono stati allontanati 19 suoi collaboratori. Nel 2017, ha reso noto MSF, c'erano più di 40'000 membri dello staff che lavoravano sul campo e ci sono stati 146 reclami o segnalazioni di reclami riguardanti "abuso di potere, discriminazione, molestie e altre forme di comportamento inappropriato". La nostra leadership, ha però voluto aggiungere l’ong impegnata sui sanguinosi teatri di guerra, "si è impegnata inequivocabilmente a combattere gli abusi".