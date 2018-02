Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sulla scia di Wall Street, borse europee e asiatiche in calo 06 febbraio 2018 - 13:43 Dopo il crollo di Wall Street lunedì, le principali piazze finanziarie mondiali stanno registrando cali da forti a moderati. Nel giorno dell'insediamento di Jerome Powell alla testa della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, l'indice principale della borsa di New York, il Dow Jones, ha registrato un calo del 4,6%, la diminuzione più elevata dal 2011. Il Nasdaq, l'indice dei valori tecnologici, ha da parte sua perso il 3,8%. A preoccupare gli investitori sono proprio le prossime mosse della Fed. Il timore è una normalizzazione dei tassi d'interesse. Nel suo primo messaggio, Jerome Powell ha cercato di infondere fiducia: "La disoccupazione è bassa, l'inflazione pure e l'economia cresce". Il neo-presidente ha poi assicurato che la banca centrale USA continuerà a sostenere il mercato del lavoro e la ripresa, seguendo la stessa strada tracciata da Janet Yellen e fatta di rialzi graduali dei tassi d'interesse. Sulla scia del crollo di Wall Street, martedì le borse asiatiche hanno registrato forti perdite. A Tokyo, il Nikkei ha perso il 4,7%, dopo esser sceso fino a oltre il 7%. A Hong Kong la perdita è stata simile. Il ruzzolone è poi proseguito nelle borse europee. A inizio seduta, lo Swiss Market Index è sceso del 4%, per poi risalire di un paio di punti percentuali. Cali del 2% circa sono stati registrati anche a Londra, Francoforte, Parigi e Milano.