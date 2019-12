L'idea di creare un luogo simile risale al 2011. "Volevamo costruirlo per sopperire a una lacuna. Nessun altro luogo in Europa riuniva in un solo luogo le differenti arti taosite", spiega all'agenzia ats il fondatore del centro Fabrice Jordan.

Il centro taoista più grande d'Europa è nel canton Vaud 29 novembre 2019 - 21:17 Situato in una località remota tra le colline del Giura vodese, Ming Shang è il più grande centro d'Europa dedicato al taoismo. Finanziato anche dal cantone Vaud e dalla Confederazione, è in partenariato con il politecnico di Losanna (Epfl). L'ha visitato la Radiotelevisione svizzera. L'idea di creare un luogo simile risale al 2011. "Volevamo costruirlo per sopperire a una lacuna. Nessun altro luogo in Europa riuniva in un solo luogo le differenti arti taosite", spiega all'agenzia ats il fondatore del centro Fabrice Jordan. Aperto di recente nel Giura vodese, nella località di Bullet, il centro è valutato a 5 milioni di franchi ed è stato finanziato al 40% dal cantone e dalla Confederazione. L'inaugurazione ufficiale è prevista nel corso del 2020. Vi sono impiegate 12 persone e spera attirare 5'000 visitatori annualmente. Partenariato con l'Epfl Chiamato Ming Shang (montagna della chiarezza), il centro aspira ad essere un ponte tra la tradizione orientale e modernità occidentale. Numerose attività nell'ambito della salute, la prevenzione, lo sviluppo spirituale e la filosofia saranno organizzate nell'arco dell'anno. Associato al centro di ricerca Epfl + Ecal Lab, nel centro Ming Shang verranno anche studiati i legami tra la meditazione e le scienze cognitive. Visitiamo il centro nel reportage della Radiotelevisione svizzera