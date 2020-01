Sul fronte politico, il Craxi raccontato da Amelio ha come ossessione la certezza di essere stato solo lui a pagare per le colpe di tutti e poi l'odio verso l'uso strumentale di certa magistratura politicizzata: "Solo il Pci non è stato toccato da 'Mani Pulite'" (dice a un certo punto).

Il film girato parzialmente nella vera casa di Craxi ad Hammamet (per concessione di Anna moglie), racconta su tutto il rapporto con la figlia Anita (Livia Rossi), vera vestale piena di devozione verso un padre malato pieno di boria e capricci. Una figlia che gli concede anche di incontrare in un albergo ad Hammamet la sua storica amante (Claudia Gerini).

Stando al regista, la pellicola non ha nessuna chiara volontà di fare politica, ma casomai di raccontare quell'umanità del leader socialista in esilio e alle prese con le sue molte malattie. "Non ho voluto raccontare il Craxi (interpretato da Pierfrancesco Favino) degli anni d'oro, quello degli anni Ottanta, ma quello di fine secolo scorso - dice Amelio in conferenza stampa a Roma -. Racconto la sua agonia, la storia di un uomo che ha perso il potere e va verso la morte. Un uomo pieno di rabbia, rimorsi e desideri, macerato fino all'autodistruzione".

Esce giovedì nelle sale cinematografiche "Hammamet" di Gianni Amelio, film che racconta gli ultimi sei mesi del leader socialista Bettino Craxi esule in Tunisia. Lo ha visto in anteprima il corrispondente della Radiotelevisione svizzera.

