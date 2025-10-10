Filippine: terremoto di magnitudo 7.4 nel sud

Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine e l'ufficio sismologico locale ha dichiarato che sono previsti danni e scosse di assestamento. Il terremoto ha colpito a circa 20 chilometri dalla città di Manay nella regione di Mindanao.

(Keystone-ATS) Il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha revocato stamattina l’allerta tsunami per le Filippine, Palau e l’Indonesia. “Non sussiste più alcuna minaccia di tsunami a seguito di questo terremoto”, ha affermato in un comunicato.

Non sono state segnalate immediatamente vittime o danni. Il terremoto ha colpito solo 11 giorni dopo che un sisma di magnitudo 6,9 ha ucciso 74 persone e distrutto o danneggiato circa 72 mila case nell’isola centrale di Cebu.