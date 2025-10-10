Filippine: seconda scossa terremoto, di 6.9; almeno un morto, media

Keystone-SDA

Una seconda potente scossa di terremoto di magnitudo 6.9 ha scosso il sud delle Filippine, circa dieci ore dopo il sisma principale di 7.4.

(Keystone-ATS) Lo riferiscono il Servizio geologico degli Stati Uniti (USGS) e media locali e internazionali, alcuni dei quali danno conto di almeno un morto. L’allarme tsunami non è stato ancora revocato.

La seconda scossa è avvenuta alle 19.12 locali, le 13.12 in Svizzera, sempre al largo nella parte orientale dell’isola meridionale di Mindanao, colpendo duramente soprattutto Davao City, nella provincia di Davao. Gli abitanti di diverse comunità sulla costa orientale si sono spostati nell’entroterra o in alto per timore di uno tsunami.

Questa seconda scossa di 6.9 è stata di magnitudo pari a quella che il 30 settembre ha colpito la provincia filippina di Cebu, uccidendo 74 persone.