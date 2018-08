Eppur si suona! Ma come? Così nel mercato del lavoro ticinese oppure nel calcio minore, anche nell'ambiente bandistico è forte l’afflusso dei frontalieri musicali. Falò lo racconta in un divertente reportage attraverso personaggi e musica del Canton Ticino.

Bande e buoi dei paesi tuoi... Gianni Gaggini, Falò RSI 29 luglio 2018 - 10:00 Il fenomeno (anzi, la tradizione) del frontalierato esiste in Ticino anche nell'ambiente delle filarmoniche, un mondo che andiamo ad esplorare nel reportage della trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò. Come stanno le filarmoniche ticinesi? Anche se le bande sono uno degli elementi più resistenti della cultura popolare del cantone, i problemi non mancano: strutture precarie, mezzi limitati, difficile ricambio generazionale. Eppur si suona! Ma come? Così nel mercato del lavoro ticinese oppure nel calcio minore, anche nell'ambiente bandistico è forte l’afflusso dei frontalieri musicali. Falò lo racconta in un divertente reportage attraverso personaggi e musica del Canton Ticino.