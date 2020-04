Ma quello che il direttore dell'evento Michel Loris-Melikoff ha definitoLink esterno un significativo sforzo finanziario per tornare presto alla normalità, non sembra aver trovato il consenso dei grandi marchi.

Nell'annullare l'edizione 2020 a causa della pandemia di coronavirus, gli organizzatori avevano annunciato misure "eccezionali" a favore degli espositori, impegnandosi a "trasferire l'85% degli importi fatturati nel 2020 alla prossima edizione" (tenendo un 15% per coprire, solo in parte, le spese già sostenute) o in alternativa rimborsare in contanti il 30% e trasferire all'edizione 2021 il 40% (trattenendo il 30%).

Baselworld era già in crisi. Oltre a Swatch, aveva perso negli ultimi mesi la partecipazione di Raymond Weil e Corum. Più in generale, il numero di espositori ha fatto registrare un netto calo dall'edizione 2017.

A indispettire i cinque produttori sono stati il rinvio del SaloneLink esterno a gennaio 2021 e altre decisioni prese dalla direzione di Baselworld senza consultare gli espositori. Le aziende, martedì in una notaLink esterno , precisavano inoltre che la fiera -inizialmente prevista dal 30 aprile al 5 maggio- non ha rispettato alcune attese.

Altri cinque marchi storici voltano le spalle al Salone internazionale dell'orologeria e della gioielleria Baselworld: Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard e Tudor hanno intenzione di organizzare un proprio evento. Per la fiera basilese si tratta di pesanti abbandoni, che si aggiungono a quello di Swatch lo scorso anno e mettono in forse l'esistenza stessa della manifestazione dopo la sospensione dovuta al coronavirus.

