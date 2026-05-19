FFS: traffico merci, cambiamenti per 200 dipendenti

Keystone-SDA

La preannunciata riorganizzazione del traffico merci in casa FFS comporterà cambiamenti per circa 200 collaboratori, di cui 40 in Ticino, in primis legati al luogo di lavoro.

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(Keystone-ATS) I licenziamenti a livello nazionale costituiranno un’eccezione, precisa l’azienda, secondo cui il cantone italofono non sarà toccato da tagli.

Come reso noto l’anno scorso, il traffico a carri isolati (TCI), attualmente in forte perdita, verrà ripensato. A partire dal cambiamento d’orario del prossimo dicembre, diventerà notevolmente più efficiente, viene sottolineato in una nota odierna.

Ciò rappresenta una tappa fondamentale del riassetto del traffico merci delle Ferrovie federali. L’obiettivo è che questo sia in grado di finanziarsi autonomamente dal 2033, come indicato dalla Confederazione.

40 persone in Ticino

La novità interesserà circa 130 dipendenti nella Svizzera tedesca, 40 in Ticino e 30 in Romandia. A queste persone sarà proposta una soluzione: un altro luogo di lavoro presso FFS Cargo, un ruolo diverso all’interno delle FFS, in una società affiliata o ferrovia partner oppure un riorientamento professionale accompagnato all’interno dell’azienda.

Attualmente, le FFS hanno troppi specialisti concentrati in alcune regioni e troppi pochi in altre, si spiega nel comunicato. Per impiegare l’organico laddove necessario, cambierà posto di lavoro il personale di locomotiva e di manovra di undici sedi con un volume di traffico molto ridotto o pochi collaboratori.

Nel dettaglio, si tratta del personale di locomotiva a Chiasso, Briga (VS) e Buchs (SG), nonché di quello di quello di manovra a Friburgo, Delémont, Thun (BE), Rothenburg (LU), Yverdon (VD), Payerne (VD), Martigny (VS) e Wil (SG). Secondo i programmi, le sedi di Sciaffusa e Frauenfeld verranno mantenute, rispettivamente fino al 2028 e fino al 2029.

Inoltre, le Ferrovie federali affermano di essere costantemente alla ricerca di nuovi effettivi nel traffico merci per far fronte all’ondata di pensionamenti. Nei prossimi anni occorreranno circa 300 altri collaboratori.

Forte deficit

Nelle intenzioni, il nuovo modello di produzione aumenterà il livello di occupazione, ridurrà i costi e garantirà il mantenimento del servizio a livello nazionale. Circa 50 punti di servizio (degli attuali 280), per i quali la domanda è troppo bassa, in futuro non saranno più utilizzati nel traffico a carri isolati ma, su richiesta dei clienti, continueranno a essere serviti in quello a treni completi. Le FFS garantiranno comunque volumi di trasporto pressoché invariati (98%) rispetto a prima.

Senza il TCI, ricordano le FFS, ogni anno ci sarebbe fino a un milione di corse di camion in più su strada. Ora come ora, il settore è però in forte deficit: FFS Cargo ha registrato una perdita di 81 milioni di franchi nel 2024 su questo fronte. Nella primavera del 2025, il Parlamento ha deciso di sostenerlo finanziariamente per un periodo limitato a otto anni. Per i primi quattro (2026-29), saranno messi a disposizione 260 milioni, così da ammortizzare l’aumento dei prezzi per la clientela.

Sindacato scettico

Il piano è stato criticato dal Sindacato del personale dei trasporti (SEV). Esso teme che possa compromettere il futuro del TCI, così come il trasferimento su rotaia del traffico merci.

A suo dire, anche i citati 260 milioni rischiano di rivelarsi poco efficaci. Nelle attuali condizioni di mercato, il TCI non può essere gestito in modo redditizio, poiché il trasporto su strada rimane più economico. Il sindacato domanda pertanto la sospensione dell’attuale riforma per evitare tagli all’organico.

Come funziona il TCI

Nel TCI, singoli carri merci provenienti da binari di raccordo o rampe della clientela vengono raggruppati per formare treni, che sono condotti nelle stazioni di smistamento. Qui si procede alla composizione di nuovi convogli secondo la regione di destinazione.

Dalla stazione di arrivo si svolge poi la distribuzione capillare. Generalmente questa modalità di trasporto interessa le piccole partite su palette, gli invii postali e i beni di consumo.