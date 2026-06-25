FFS: modifiche d’orario a causa dei cantieri estivi in Ticino

Keystone-SDA

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Il traffico ferroviario sull'asse nord-sud sarà perturbato quest'estate a causa di cantieri in Ticino: tra il 27 luglio e il 30 agosto nel cantone italofono il Treno Gottardo sarà soppresso in entrambe le direzioni tra Bellinzona e Locarno.

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(Keystone-ATS) Inoltre i treni InterCity in parte non fermeranno ad Altdorf. Lo hanno comunicato oggi le FFS.

Singoli InterCity 2 e 21 fermeranno invece a Flüelen (UR), viene precisato nella nota. In alternativa, i viaggiatori potranno utilizzare la S2 da Arth-Goldau o l’InterRegio SOB 26/46 Treno Gottardo.

Sul versante sudalpino, a Lugano cambieranno gli orari di partenza degli InterCity 2 e 21, ad eccezione dei collegamenti serali. Di conseguenza – si legge nella nota – salterà la coincidenza con la linea TILO RE80, che collega Locarno a Milano via Lugano.

Anche i convogli del Treno Gottardo sono interessati da modifiche: tra il 20 e il 26 luglio, i treni InterRegio 26/46 partiranno da Erstfeld (UR) in direzione sud alle ore xx.24 anziché alle xx.25. In questo periodo, il Treno Gottardo sarà soppresso in entrambe le direzioni tra Biasca e Locarno. Tra Biasca e Bellinzona circoleranno bus sostitutivi con fermata a Castione, precisano le FFS, sottolineando che occorrerà prevedere tempi di percorrenza più lunghi.

Tra il 27 luglio e il 30 agosto, come detto, il Treno Gottardo sarà soppresso tra Bellinzona e Locarno in entrambe le direzioni: in questo caso i viaggiatori potranno utilizzare la linea TILO S20. Tra Biasca e Bellinzona, il Treno Gottardo circolerà secondo l’orario della linea TILO S10 con orari di partenza modificati.

Si prevedono diverse modifiche anche per il traffico regionale ticinese. Tra le altre cose, la linea TILO RE80 con capolinea Milano circolerà tra Lugano e Mendrisio con un orario modificato. Si raccomanda di verificare le coincidenze con altri collegamenti e mezzi di trasporto sulla applicazione FFS Mobile o sull’orario online.

Anche a nord delle Alpi si registreranno modifiche al traffico regionale sull’asse nord-sud a causa di lavori: tra il 27 luglio e il 6 settembre i treni della S2 saranno soppressi tra Brunnen (SZ) ed Erstfeld, indicano le FFS. I passeggeri sono pregati di utilizzare il Treno Gottardo.

Il motivo della modifica dell’orario estivo risiede nei lavori di manutenzione della rete ferroviaria e in grandi progetti, come il nuovo stabilimento industriale ferroviario di Arbedo-Castione. Le FFS gestiscono una delle reti ferroviarie più trafficate al mondo, prosegue la nota. Un’infrastruttura così fortemente sollecitata deve essere costantemente mantenuta per garantire la sicurezza e la puntualità del traffico ferroviario. I lavori di manutenzione vengono raggruppati per limitarne la durata nel tempo e vengono deliberatamente programmati durante le vacanze estive, in modo che un minor numero di passeggeri risenta dei cambiamenti d’orario.