FFS: mantenere le misure adottate sulla tratta Stoccarda-Zurigo

Keystone-SDA

La puntualità del collegamento Intercity (IC) Zurigo-Stoccarda è notevolmente migliorata dal cambio di orario avvenuto a dicembre, parola delle FFS. A trarne vantaggio sono soprattutto i pendolari tra Sciaffusa e Zurigo.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il concetto introdotto nel dicembre 2025 sarà mantenuto fino al prossimo cambio di orario, hanno comunicato oggi le Ferrovie federali. Queste ultime e la Deutsche Bahn (DB) hanno concordato il nuovo concetto dopo che lo scorso anno si sono verificati numerosi ritardi e cancellazioni di treni sulla tratta.

La situazione ha interessato numerosi pendolari sulla tratta Sciaffusa-Zurigo, poiché gli IC, insieme ai RegioExpress delle FFS con cadenza oraria, dovrebbero garantire collegamenti ogni mezz’ora.

Treni sostitutivi

Dal cambio di orario, un treno su due proveniente da Stoccarda arriva solo fino a Singen (D). Da lì, un treno in orario prosegue via Sciaffusa fino a Zurigo. Inoltre, da Sciaffusa parte un treno sostitutivo quando i treni diretti da Stoccarda sono troppo in ritardo.

Secondo le FFS, queste misure hanno portato a un aumento della puntualità media degli arrivi a Zurigo di circa 20 punti percentuali, superando l’80%. Il treno sostitutivo da Sciaffusa è già stato utilizzato circa 100 volte.

Stoccarda-Zurigo non è l’unico collegamento transfrontaliero con cui le FFS hanno recentemente avuto problemi. Anche a Basilea erano stati tagliati due collegamenti della DB verso la Svizzera. Il tutto è stato poi ripristinato.