Festival Paléo aggiunge un giorno per celebrare 50esima edizione

Keystone-SDA

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Al momento di tirare i bilanci della 49a edizione, che si chiude oggi, gli organizzatori del Festival Paléo di Nyon (VD) hanno annunciato che la prossima edizione durerà un giorno in più.

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(Keystone-ATS) Invece che di martedì la rassegna inizierà lunedì 19 luglio 2027. Il direttore Daniel Rossellat non svela però ulteriori dettagli: “Ci saranno più artisti per ripercorrere la storia del festival, o una star mondiale ‘XXL’ Per ora tutte le possibilità sono aperte”, ha detto oggi di fronte ai media.

Rossellat ha aggiunto che altre “sorprese” arricchiranno questa edizione di anniversario, ma che saranno svelate più avanti. Il fondatore del più grande festival musicale in Svizzera ha invece confermato che lascerà la presidenza del comitato organizzatore dopo la prossima rassegna, per dedicarsi esclusivamente a quella dell’associazione Paléo.