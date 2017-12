Diritto d'autore

Un'esposizione da annusare 19 ottobre 2017 - 09:02 “I profumi non sono solo una decorazione, ma possono anche servire a raccontare il mondo”. È su questa filosofia che Rudolph Velhangen, storico dell’arte, ha deciso di creare il festival degli odori, che continuerà fino a domenica nel castello di Wildegg, nel canton Argovia. I profumieri invitati ad allestire le sale del castello di Wildegg hanno cercato di regalare emozioni ai visitatori, ma anche di raccontare loro la storia. "Nella selezione di fragranze dolci ho inserito una nota di fumo, come di polvere da sparo. Così cerco di evocare la Rivoluzione francese che minacciava la vita dell’aristocrazia alla fine del Settecento. Un evento che avrebbe cambiato il mondo", ha spiegato ad esempio alla Radiotelevisione svizzera la belga Laurence Fanuel. Il festival degli odori continuerà fino a domenica.