Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Stabio-Arcisate, pieno servizio dal 7 gennaio 21 novembre 2017 - 20:45 I lavori della linea Stabio-Arcisate saranno ultimati da Rete Ferroviaria Italiana il 1° dicembre. Lo ha confermato martedì il Dipartimento del territorio del Canton Ticino, precisando che "la piena attivazione del servizio commerciale" tra Varese e la Svizzera è prevista per il 7 gennaio 2018. Nel corso del mese di dicembre, le condizioni d’esercizio saranno simulate: un collaudo reso necessario dalle peculiarità tecniche della linea transfrontaliera, spiega una nota. Tra gli innovativi sistemi che saranno testati, quello di transizione dinamica che consente ai treni di effettuare "in corsa" il passaggio dalla rete svizzera a quella italiana e viceversa. Un treno ogni mezz'ora Dal 10 dicembre, con l’entrata in vigore del nuovo orario in Svizzera, i nuovi collegamenti TILO S40 da Como Albate via Mendrisio e S50 da Bellinzona-Lugano saranno dunque limitati a Stabio. Si realizzerà tuttavia, considerando anche la S10 da Como Albate a Lugano-Bellinzona, un collegamento ogni mezz’ora tra le località servite. Passate le festività -dal 7 gennaio 2018, come stabilito lo scorso novembre a Como dal Comitato tecnico di coordinamento- l’intero servizio sarà prolungato da Stabio a Varese, ottenendo così collegamenti ogni mezz’ora dal capoluogo verso Como e Lugano-Bellinzona. Da Garibaldi alla Valceresio Lo stesso giorno sarà riattivata la linea ferroviaria Varese-Porto Ceresio, prolungando gli attuali treni che da Milano Porta Garibaldi arrivano a Varese. Il Comitato tecnico di coordinamento è composto da rappresentati di Cantone Ticino, Regione Lombardia, Ufficio federale dei trasporti, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Federali Svizzere, Trenord e TILO.