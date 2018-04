Oggi ha circolato un Tgv (Treno ad alta velocità) su cinque, un regionale su tre e un intercity su sei. Questa mattina, per andare al lavoro, molti hanno optato per l'auto. Oltre 400 i chilometri di ingorghi intorno a Parigi. Intanto, su internet, una maxi-colletta per sostenere gli scioperanti ha superato i 500 mila euro.

Alcuni scioperanti hanno bloccato i pullman in partenza da Lille, tra le uniche alternative al treno in questi giorni di sciopero, un'azione denunciata tra le polemiche dal n.1 di Sncf, Guillaume Pepy, secondo cui la la Sncf ha "perso probabilmente 100 milioni di euro" dall'inizio dello sciopero, ha detto intervistato da Bfm-Tv.

Lo sciopero dei treni in Francia è in effetti disastroso soprattutto per il TGV. Dalla Svizzera ne partono oggi solo 2 sui 40 giornalieri. A Parigi ieri ne circolavano 10 su 150. E visto che lo sciopero durerà una trentina di giorni spalmati su 3 mesi, TGV perderà un sacco di milioni

Ancora sciopero dei treni in Francia. Oggi incrocia le braccia circa il 43% del personale indispensabile alla circolazione ferroviaria. Per i macchinisti la percentuale schizza al 74%. E i disagi sono sentiti fortemente anche in Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Scioperi in Francia, ripercussioni in Svizzera 09 aprile 2018 - 19:28 Ancora sciopero dei treni in Francia. Oggi incrocia le braccia circa il 43% del personale indispensabile alla circolazione ferroviaria. Per i macchinisti la percentuale schizza al 74%. E i disagi sono sentiti fortemente anche in Svizzera. Lo sciopero dei treni in Francia è in effetti disastroso soprattutto per il TGV. Dalla Svizzera ne partono oggi solo 2 sui 40 giornalieri. A Parigi ieri ne circolavano 10 su 150. E visto che lo sciopero durerà una trentina di giorni spalmati su 3 mesi, TGV perderà un sacco di milioni Alcuni scioperanti hanno bloccato i pullman in partenza da Lille, tra le uniche alternative al treno in questi giorni di sciopero, un'azione denunciata tra le polemiche dal n.1 di Sncf, Guillaume Pepy, secondo cui la la Sncf ha "perso probabilmente 100 milioni di euro" dall'inizio dello sciopero, ha detto intervistato da Bfm-Tv. I sindacati hanno annunciato uno sciopero 'spalmato' su tre mesi, da inizio aprile a fine giugno, per protestare contro la riforma ferroviaria voluta dal presidente Emmanuel Macron. Oggi ha circolato un Tgv (Treno ad alta velocità) su cinque, un regionale su tre e un intercity su sei. Questa mattina, per andare al lavoro, molti hanno optato per l'auto. Oltre 400 i chilometri di ingorghi intorno a Parigi. Intanto, su internet, una maxi-colletta per sostenere gli scioperanti ha superato i 500 mila euro.