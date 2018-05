La zurighese Real LookLink esterno -che sviluppa tecnologie per la produzione di abbigliamento su misura, come la presa delle misure del cliente attraverso uno smartphone- è stata premiata sia con il FI Award, sia dall'agenzia regionale per l'innovazione AgireLink esterno .

Pillole d'innovazione 3 - CompetitoorLink esterno (Italia) è uno strumento che monitora i prezzi della concorrenza per permettere di adattarli tempestivamente. DesignerAILink esterno (Germania) usa l'intelligenza artificiale per aiutare gli stilisti a creare, raccogliendo e analizzando emozioni e informazioni da foto e post sui social.

Di data-driven design abbiamo parlato con Lodovico Brioschi [video sopra]. Nato e cresciuto a Lugano, dopo la laurea a San Gallo e il master alla London School of Economics ha lavorato per qualche anno nel settore bancario e finanziario prima di trasferirsi a São Paulo, dove ha co-fondato Amaro.

Si parla oggi di "data-driven design", specie nel settore del fast-fashion, cioè di quei marchi che rinnovano velocemente l'assortimento, con modelli che seguono i canoni in voga e non costano molto.

La raccolta e l'analisi di dati ha cambiato il business dell'abbigliamento. Innanzitutto ha consentito, come in altri settori, un marketing più efficace e piattaforme di vendita sempre più funzionali.

La scelta della Svizzera italiana non è casuale: sono decine i marchi di moda presentiLink esterno con i loro centri logistici e di sviluppo, in parte di produzione o direzionali.

Pillole d'innovazione 1 - AryllaLink esterno (Canada) usa nanoparticelle per imprimere sul tessuto un codice contro le frodi, rilevabile e monitorabile attraverso un'applicazione per smartphone. Il marchio invisibile, aggiunto in tintoria o stampato, non interferisce con l'estetica della moda e ostacola i truffatori, che non vedono cosa copiare.

