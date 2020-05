Le entrate in aula e le pause sono comunque scaglionate per evitare affollamenti, le classi sono a ranghi ridotti con i banchi distanziati e i genitori che accompagnano i ragazzi devono restare all'esterno.

Dopo le polemiche è tornata a risuonare la campanella nelle scuole obbligatorie, dove i cantoni hanno predisposto misure particolari in aggiunta alle direttive federali: nelle primarie e nelle medie la distanza sociale di due metri deve essere sempre garantita tra l'insegnante ma in realtà gli allievi non sono tenuti a questa raccomandazione tra di loro.

Anche nella ristorazione non tutti i locali hanno ripreso l'attività, forzatamente a regime ridotto in considerazione delle prescrizioni (massimo quattro persone per tavolo che devono essere distanziati di due metri o separati da barriere) e molti esercizi sono rimasti vuoti a lungo. Il servizio del TG:

Anche i mezzi di trasporto, che da oggi sono operativi secondo il consueto orario, non sono stati presi d'assalto, anche nelle ore di punta dei pendolari, e le stazioni sono semideserte, così come i centri delle città e i centri commerciali. Le distanze interpersonali vengono generalmente rispettate su bus e treni ma si vedono poche mascherine sanitarie, soprattutto oltre Gottardo.

Questo nuovo inizio è avvenuto nel rispetto dei nuovi protocolli e per il momento non si registrano affollamenti nei ristoranti e nei negozi. Sulla ripresa dei trasporti il servizio del TG:

Lunedì mattina la seconda tappa della Fase 2 ha preso avvio senza particolari scossoni nella Confederazione, confortata dagli ultimi dati in calo della pandemia (in Ticino, a titolo di esempio, per la prima volta dal 16 marzo non si registra neanche un decesso nelle ultime 24 ore).

Scuole obbligatorie e negozi riaperti, come da copione ma per il momento la risposta degli svizzeri è stata piuttosto timida.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Svizzera si risveglia dal torpore del lockdown 11 maggio 2020 - 12:19 Scuole obbligatorie e negozi riaperti, come da copione ma per il momento la risposta degli svizzeri è stata piuttosto timida. Lunedì mattina la seconda tappa della Fase 2 ha preso avvio senza particolari scossoni nella Confederazione, confortata dagli ultimi dati in calo della pandemia (in Ticino, a titolo di esempio, per la prima volta dal 16 marzo non si registra neanche un decesso nelle ultime 24 ore). Questo nuovo inizio è avvenuto nel rispetto dei nuovi protocolli e per il momento non si registrano affollamenti nei ristoranti e nei negozi. Sulla ripresa dei trasporti il servizio del TG: Anche i mezzi di trasporto, che da oggi sono operativi secondo il consueto orario, non sono stati presi d'assalto, anche nelle ore di punta dei pendolari, e le stazioni sono semideserte, così come i centri delle città e i centri commerciali. Le distanze interpersonali vengono generalmente rispettate su bus e treni ma si vedono poche mascherine sanitarie, soprattutto oltre Gottardo. Anche nella ristorazione non tutti i locali hanno ripreso l'attività, forzatamente a regime ridotto in considerazione delle prescrizioni (massimo quattro persone per tavolo che devono essere distanziati di due metri o separati da barriere) e molti esercizi sono rimasti vuoti a lungo. Il servizio del TG: Dopo le polemiche è tornata a risuonare la campanella nelle scuole obbligatorie, dove i cantoni hanno predisposto misure particolari in aggiunta alle direttive federali: nelle primarie e nelle medie la distanza sociale di due metri deve essere sempre garantita tra l'insegnante ma in realtà gli allievi non sono tenuti a questa raccomandazione tra di loro. Le entrate in aula e le pause sono comunque scaglionate per evitare affollamenti, le classi sono a ranghi ridotti con i banchi distanziati e i genitori che accompagnano i ragazzi devono restare all'esterno. IL servizio del TG: L'impressione è che nonostante la revoca parziale del lockdown in Svizzera sono ancora molte le persone che preferiscono continuare a lavorare da casa.