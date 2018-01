Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sicurezza a rischio su pc e smartphone 04 gennaio 2018 - 18:47 Alcuni ricercatori hanno scoperto una grave falla sulla sicurezza nei computer e negli smartphone prodotti negli ultimi dieci anni. Gli indiziati sono i microprocessori commercializzati dai tre gruppi Intel, Arm e Amd che potrebbero essere facilmente violati da hacker alla ricerca di password e altri dati sensibili dei proprietari. In particolare gli esperti di Google Project Zero, che hanno provveduto a informare i costruttori dei principali sistemi operativi (Apple; Microsoft e Linux), hanno accertato che i rischi sono collegati con la cosiddetta "esecuzione speculativa", una funzionalità con cui i processori, per velocizzare le operazioni, cercano di intuire quale strada tra due possibili è più probabile che venga presa, iniziando quindi a eseguire i calcoli prima di ricevere le istruzioni. Da parte sua Intel ha minimizzato i rischi per gli utenti: la vulnerabilità, indica una nota della multinazionale statunitense, "non ha il potenziale di corrompere, modificare o eliminare dati". Fa comunque discutere il fatto il suo Ceo, Brian Krzanich, nel novembre scorso abbia venduto azioni di Intel per 24 milioni di dollari quando era già a conoscenza della falla. Ad ogni modo i colossi informatici sono nel frattempo corsi ai ripari e gli aggiornamenti stanno arrivando. Microsoft ha rilasciato l'update per Windows 10, mentre quello per le versioni più vecchie del sistema operativo arriverà il 9 gennaio. Apple ha rilasciato l'aggiornamento 10.13.2 di MacOS e ha annunciato miglioramenti nel 10.13.3, Google ha reso noto di aver aggiornato Android e Chrome OS.