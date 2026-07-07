F-35: Armasuisse precisa gli affari di compensazione

Keystone-SDA

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Armasuisse e Lockheed Martin hanno definito in maniera più precisa i progetti legati all'acquisto degli F-35, con intese volte a rafforzare tecnologie e capacità industriali in Svizzera.

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(Keystone-ATS) Complessivamente i cosiddetti affari offset – detti anche affari di compensazione – dovrebbero raggiungere il 73% del valore del contratto, anziché il 60% richiesto, è stato spiegato in un incontro coi media svoltosi oggi a Berna.

Tra i nuovi progetti figurano, ad esempio, un sistema di addestramento, lo sviluppo di competenze per la produzione e la riparazione dei componenti della cabina di pilotaggio dell’F-35, la formazione in materia di sicurezza informatica per la protezione delle reti IT relative all’areo da combattimento, nonché lo sviluppo e la qualificazione di munizioni da addestramento.