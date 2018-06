L'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) "accoglie positivamente" la decisione poiché aiuta a preservare 10'000 impieghi del settore in Svizzera. La neutralità non sarebbe in discussione, poiché si parla di conflitti all'interno dello stesso Stato.

Armi svizzere anche a chi è in guerra civile 15 giugno 2018 - 22:45 In futuro, all'industria svizzera sarà consentito esportare materiale bellico anche verso Paesi implicati in un conflitto armato interno, benché a determinate condizioni. La ho ha deciso venerdì il Consiglio federale. Il governo svizzero ha dunque incaricato il Dipartimento federale dell'economia DEFR di sottoporgli una proposta di modifica della relativa ordinanza. Attualmente, le esportazioni di armamenti non sono possibili se il Paese di destinazione è implicato in un conflitto, che sia esso internazionale o una guerra civile. Il tipo di materiale e il destinatario finale non danno luogo ad alcuna distinzione. Questione di flessibilità Una modifica dell'Ordinanza, secondo il governo, permetterebbe di valutare in maniera più flessibile le richieste d'esportazione, pur mantenendo gli obblighi internazionali della Svizzera e i suoi piani di politica estera. Dalle file della sinistra, non si sono fatte attendere le reazioni negative. Da destra, è invece arrivato un plauso alla misura. In questione la neutralità Con l'allentamento delle restrizioni all'export bellico, dicono i contrari, il governo si inchina all'industria delle armi e mette in pericolo la neutralità elvetica e il suo potenziale come mediatore imparziale nei conflitti. L'Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice) "accoglie positivamente" la decisione poiché aiuta a preservare 10'000 impieghi del settore in Svizzera. La neutralità non sarebbe in discussione, poiché si parla di conflitti all'interno dello stesso Stato.