Ruag: "nessun fucile a tiratori scelti russi" 23 marzo 2018 - 13:15 Ruag non ha fornito fucili per tiratori scelti, né equipaggiamenti tecnici per elicotteri alla Russia. Lo ha dichiarato venerdì il CEO dell'azienda, nella bufera per i sospetti di export bellico proibito, presentando i risultati 2017. Il gruppo svizzero specializzato in armamenti e tecnologia aerospaziale, controllato al 100% dalla Confederazione, ha visto crollare nel 2017 l'utile netto del 22,8%, a 89 milioni di franchi. In controtendenza il fatturato, aumentato del 5,2% a 1,96 miliardi. Ma è soprattutto della sospetta violazione della Legge sul materiale bellico, e l'ipotesi di reato di amministrazione infedele, che il presidente della direzione di Ruag, Urs Breitmeier, è stato chiamato a rispondere venerdì. Il giorno precedente, si era appreso di perquisizioni degli uffici dell'azienda parastatale, ordinate dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC), che ha aperto un'inchiesta dopo una denuncia penale presentata dalla stessa Ruag. I sospetti All'origine della denuncia vi è la segnalazione di un cosiddetto 'whistleblower', secondo il quale un dirigente ha effettuato affari non autorizzati, con prodotti dell'azienda e anche di ditte concorrenti. "Siamo delusi che un quadro dirigente della Ruag, violando il codice di condotta interno, abbia partecipato a un affare con terzi civili che noi non avremmo mai autorizzato", ha dichiarato Breitmeier. Ruag impiega 9189 persone nel mondo, di cui 4'500 in Svizzera. Suo principale cliente è il Dipartimento federale della difesa (DDPS). Il CEO ha precisato che l'azienda ha sì fornito munizioni alla Russia per il servizio di protezione del suo presidente, ma prima delle sanzioni contro Mosca e con regolare autorizzazione della Segreteria di Stato dell'economia (Seco). Non ha invece venduto fucili per tiratori scelti e neppure equipaggiamenti tecnici per elicotteri, quali le telecamere di sorveglianza evocate da indiscrezioni di stampa. I risultati Per quanto riguarda il calo della redditività di Ruag, che celebra nel 2018 il ventennale della sua fondazione, Breitmeier ha addotto elementi unici e isolati, come la rivalutazione di costi ed entrate di alcuni progetti della divisione armamenti. Il gruppo è stato inoltre confrontato con il calo delle vendite di munizioni per tiratori sportivi negli USA, il rinvio delle consegne di strutture aeronautiche, e le spese legate a tre acquisizioni (dell'italiana Turfer, della britannica Clearswift e della svedese Gyttorp).