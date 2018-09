Le elezioni comunali sono in calendario il prossimo 26 maggio. L'irruzione di Valls sulla scena politica catalana ha sollevato grande aspettativa mediatica, con 100 giornalisti e 50 mezzi di comunicazione accreditati per assistere al debutto iberico del politico francese nato a Barcellona 56 anni fa e naturalizzato francese a 18 anni.

Valls si candida a sindaco di Barcellona 25 settembre 2018 - 21:25 L'ex primo ministro socialista francese, Manuel Valls, ha presentato la sua candidatura a sindaco di Barcellona, nel corso di un "atto civico" al Centro di Cultura Contemporanea nel capoluogo catalano. Le elezioni comunali sono in calendario il prossimo 26 maggio. L'irruzione di Valls sulla scena politica catalana ha sollevato grande aspettativa mediatica, con 100 giornalisti e 50 mezzi di comunicazione accreditati per assistere al debutto iberico del politico francese nato a Barcellona 56 anni fa e naturalizzato francese a 18 anni. Tutta la sua carriera politica la fatta in Francia ma effettivamente il padre di Manuel Valls è catalano mentre la madre ticinese. Secondo le ultime informazioni, Valls guiderà una piattaforma civica trasversale di cui faranno parte i centristi di Ciutadanos.