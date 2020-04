Popolarissimo negli Stati Uniti degli anni '50, è presente nell'immaginario collettivo di tutto il mondo, anche se in Svizzera non è certo cosa di tutti i giorni. Presto però potrebbe arrivare in Ticino. Si tratta del cinema drive-in, un modo di poter andare al cinema anche in periodo di pandemia.

In altri Paesi, nella foto un cinema drive-in a Merl, in Germania, questa soluzione è già realtà.

Nel cantone Ticino diversi comuni stanno cercando delle soluzioni per proporre delle proiezioni all'aperto che gli spettatori guarderanno, mantenendo in questo modo le distanze di sicurezza, dall'interno delle proprie automobili.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Pandemia, in Ticino potrebbe rinascere il cinema drive-in 24 aprile 2020 - 20:16 Nel cantone Ticino diversi comuni stanno cercando delle soluzioni per proporre delle proiezioni all'aperto che gli spettatori guarderanno, mantenendo in questo modo le distanze di sicurezza, dall'interno delle proprie automobili. Popolarissimo negli Stati Uniti degli anni '50, è presente nell'immaginario collettivo di tutto il mondo, anche se in Svizzera non è certo cosa di tutti i giorni. Presto però potrebbe arrivare in Ticino. Si tratta del cinema drive-in, un modo di poter andare al cinema anche in periodo di pandemia. Lugano, Mendrisio, Lugano,… molti comuni ticinesi stanno cercando il modo di poter organizzare questo genere di eventi. I dettagli nel servizio della Radiotelevisione svizzera.