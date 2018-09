Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Riforma del diritto d'autore, critici i colossi del web 12 settembre 2018 - 20:22 Con il voto odierno del parlamento europeo finisce l'era dell'anarchia su internet. Il plenum ha infatti approvato con 438 voti contro 226 (e 39 astensioni) la riforma del copyright che responsabilizza le piattaforme, in particolare Facebook e Youtube, riguardo ai contenuti coperti da diritti postati dagli utenti. Finora erano infatti le persone che caricavano video, immagini o testi protetti ad essere perseguiti nei tribunali mentre ora il discorso cambierà. Non subito perché prima di mettere a punto il testo di legge saranno condotte delle trattative che coinvolgeranno i vertici dell'Ue (Commissione, Consiglio). Ma quello di oggi è destinato ad essere un primo punto fermo in materia. Gli autori saranno remunerati direttamente dalle piattaforme ma restano liberi di condividere i loro prodotti se lo vorranno. Contro la decisione del legislativo continentale si sono espressi i rappresentanti dei giganti del web (Google a Facebook, Apple, eBay, Microsoft, Mozilla, Airbnb e Amazon), per i quali la riforma limiterà l'accesso dei cittadini europei alla condivisione online delle notizie e obbligherà al filtraggio dei contenuti caricati online.