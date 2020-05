Come saranno le vacanze in compagnia del coronavirus? Il viaggio della trasmissione Patti Chiari in una possibile estate 2020 nel cantone Ticino e a Jesolo, una delle mete italiane più gettonate dai turisti elvetici.

Gli svizzeri seguiranno le raccomandazioni del governo per delle vacanze "local"? (Keystone)

Infradito ai piedi e mascherina sul viso? Crema solare e gel igienizzante per delle ferie sicure?

Con buona probabilità saranno vacanze locali per gli svizzeri: nelle valli, sulle montagne, a bordo dei laghi. L’occasione per molti confederati di riscoprire il proprio Paese.

Le autorità federali invitano espressamente: «State da noi». E quelle cantonali ticinesi hanno addirittura investito sei milioni di franchi per incentivare le vacanze local: per i residenti, sconti sui pernottamenti nel Cantone e buoni gastronomici da consumarsi nei ristoranti locali.



Ma come saranno queste vacanze così inusuali?

Patti chiari ha anticipato i turisti ed è andato in avanscoperta là dove, con buona probabilità, andrete anche voi quest’estate. Come si stanno preparando gli hotel, i grotti, i campeggi? Come si stanno organizzando i gestori degli impianti di risalita o delle piscine? Riusciranno a far convivere il piacere e la spensieratezza delle vacanze con le severe leggi sanitarie?

Cerchiamo le risposte in Ticino in questo servizio:



(1) Servizio Patti Chiari

E chissà che la riapertura dei confini non possa consentirci anche un insperato tuffo al mare. Anche in questo caso Patti chiari ha voluto anticipare i tempi ed è stata in una delle mete più gettonate dagli Svizzeri: Jesolo. Come saranno spiaggia, sdraio e ombrelloni nell’estate del coronavirus? Vediamo:

(2) Servizio Patti chiari

Patti Chiari ha discusso in diretta con Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo e Giorgio Palmucci, presidente dell'Ente turistico italiano.

