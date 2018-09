E noi abbiamo curiosato nelle sale del museo in anteprima per voi.

René Magritte in mostra a Lugano 14 settembre 2018 - 20:28 Dal domenica 16 settembre al 6 gennaio 2019 il Museo d’arte della Svizzera italiana presenta al pubblico la mostra "Magritte. La Ligne de vie", rendendo omaggio al maestro belga del surrealismo. Lugano presenterà un’eccezionale selezione di opere che ne ripercorrono tutta la carriera del pittore, dagli esordi fino ai più celebri dipinti della maturità. Il percorso espositivo offre al visitatore gli spunti per comprendere l’origine e le fonti d’ispirazione dell’opera di un artista capace, come pochi altri, di suggestionare il pubblico. Ovvero saranno esposte anche opere di futuristi, di De Chirico e altri surrealisti che hanno segnato l'opera del maestro belga. E noi abbiamo curiosato nelle sale del museo in anteprima per voi.