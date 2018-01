Diritto d'autore

Il lato meno famoso dei fotografi più famosi 31 gennaio 2018 - 14:53 Con qualche illustre eccezione, come i ritratti di Che Guevara di Alberto Korda e René Burri, la mostra in corso attualmente al Photobastei di Zurigo ripercorre un secolo di storia della fotografia attraverso gli scatti meno iconici dei più celebri fotografi. Diane Arbus, René Burri, Henri Cartier-Bresson, Robert Frank e Nan Goldin, solo per citarne alcuni. Questi giganti della fotografia del XX secolo sono i protagonisti di una mostra in corso a Zurigo fino al prossimo 18 marzo. Ma il visitatore dell'esposizione al Photobastei non troverà, ad esempio, l'uomo che ferma i carri armati a piazza Tienanmen dell'iconica fotografia di Jeff Wiedner. L'esposizione "Maister des 20.Jahrhunderts - Der andere Blick" raduna immagini provenienti da collezioni private e visitandola si possono scoprire anche gli scatti meno noti dell'opera di questi mostri sacri, da cui comunque traspare lo stile e lo sguardo che li hanno resi famosi.