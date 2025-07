Esplosione in distributore a Roma, almeno 10 i feriti

Keystone-SDA

Almeno dieci persone sono rimaste ferite a Roma in un'esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di benzina in via dei Gordiani. Un pompiere è stato ricoverato.

(Keystone-ATS) Nella deflagrazione sarebbero rimasti feriti anche otto poliziotti e un operatore sanitario. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l’incendio.

Al momento dell’esplosione un forte boato è stato sentito in molti quartieri della capitale italiana. Si è poi levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. In seguito all’episodio è stata anche chiusa la fermata della metropolitana Teano.

Le cause sono ancora da verificare. Sono comunque due le esplosioni avvenute, la seconda la più violenta e – a quanto si apprende – i primi soccorsi erano stati chiamati per un incidente avvenuto nei pressi dell’area poco prima: un camion aveva urtato una conduttura, ma non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due episodi.

Alcuni cittadini avevano intanto segnalato un forte odore di gas.

