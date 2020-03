Tornando al versante greco-turco della crisi, e al flusso migratorio sempre più intenso, il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis ha sottolineato di attendersi un "fermo sostegno" da parte dell'UE. Intanto, qualificando la pressione al confine come una "invasione" e una "minaccia asimmetrica", il Governo greco ha rafforzato il valico di frontiera di Kastanies con numerosi effettivi militari e di polizia. "Fra sabato scorso e lunedì sera sono stati sventati 24'203 tentativi di ingresso illegale" e "183 persone sono state arrestate", precisa in una nota l'Esecutivo.

E mentre Erdogan si appresta a incontrarsi con Vladimir Putin (i colloqui col capo del Cremlino sono in programma per giovedì prossimo), non conoscono tregua le operazioni belliche lanciate dalla Turchia a Idlib, l'ultima roccaforte degli insorti siriani. Le forze turche, in particolare, hanno rivendicato stamani l'abbattimento con un missile di un caccia delle forze governative. Altri 327 soldati del regime di Assad - che gode del sostegno dalla Federazione russa - sono stati inoltre uccisi o feriti in combattimento dalle truppe di Ankara.

Una pressione migratoria innescata dalla decisione di Recep Tayyp Erdogan di aprire le frontiere del suo paese con la Grecia e la Bulgaria. Il presidente turco, che cerca in tal modo di mettere sotto pressione l'UE e la NATO per ottenere sostegno alla campagna militare condotta da Ankara in Siria, si mostra inflessibile e, durante una conversazione telefonica con la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha sollecitato l'Europa "ad assumersi la sua parte di oneri" nell'aiuto ai migranti.

Gli appelli delle ONG e l'arrivo dei vertici UE Numerose ONG hanno intanto messo in guardia Atene e l'Europa da possibili violazioni dei diritti dei richiedenti l'asilo. Lotte Leicht, responsabile della sezione europea dell'organizzazione Human Rights Watch, ha rivolto un appello all'UE chiedendo "misure efficaci che rispettino il diritto all'asilo e la dignità delle persone". Nel pomeriggio di martedì sono arrivati nella zona di Kastanies i vertici dell'UE. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente dell'Europarlamento David Sassoli e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel hanno visitato l'area al centro della crisi umanitaria.