2020 Fuga da New York 23 maggio 2020 - 20:57 Per la paura del contagio, moltissimi cittadini di New York hanno lasciato la metropoli per cercare rifugio nelle residenze di campagna. Il reportage della Radiotelevisione svizzera. Cifre precise sull'esodo da New York non ce ne sono, ma stando a un'analisi dei dati di localizzazione della telefonia mobile, pubblicata una settimana fa dal New York Times, circa 420'000 persone hanno lasciato la metropoli tra il primo marzo e il primo maggio. Questa 'fuga' riguarda quasi esclusivamente i quartieri più benestanti. A Manhattan, ad esempio, circa il 18% della popolazione sarebbe partita. C'è chi ha affittato una casa di vacanza e chi il cottage già lo aveva. La Radiotelevisione svizzera ha incontrato alcuni di questi newyorchesi esiliati in campagna.