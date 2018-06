Almeno così è stato negli ultimi due anni e il 2018 conferma questa tendenza. Cosa spinge le donne a fare questa scelta? Cosa immaginano di trovare e cosa temono del servizio militare? Come sono viste dai commilitoni maschi? E come valutano la presenza femminile i vertici dell’esercito? A Falò le testimonianze di alcune aspiranti reclute e di soldatesse già arruolate.

Donne in grigioverde. Gli uomini si tirano indietro, le donne si fanno avanti. Questo sembra essere oggi l’atteggiamento nei confronti dell’esercito in Svizzera. Infatti, mentre in generale il numero degli effettivi diminuisce, quello delle donne che indossano il grigioverde aumenta.

Il servizio militare in Svizzera è ancora obbligatorio. La maggior parte dei giovani però sta optando per il servizio civile e l'esercito si trova ora in difficoltà. In controtendenza ci sono le donne. Nonostante non siano obbligate a prestare servizio, aumenta ogni anno il numero di ragazze che volontariamente affrontano il servizio militare.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Donne in grigioverde per sfatare un pregiudizio Francesca Luvini, Falò RSI 30 giugno 2018 - 13:36 Il servizio militare in Svizzera è ancora obbligatorio. La maggior parte dei giovani però sta optando per il servizio civile e l'esercito si trova ora in difficoltà. In controtendenza ci sono le donne. Nonostante non siano obbligate a prestare servizio, aumenta ogni anno il numero di ragazze che volontariamente affrontano il servizio militare. Donne in grigioverde. Gli uomini si tirano indietro, le donne si fanno avanti. Questo sembra essere oggi l’atteggiamento nei confronti dell’esercito in Svizzera. Infatti, mentre in generale il numero degli effettivi diminuisce, quello delle donne che indossano il grigioverde aumenta. Almeno così è stato negli ultimi due anni e il 2018 conferma questa tendenza. Cosa spinge le donne a fare questa scelta? Cosa immaginano di trovare e cosa temono del servizio militare? Come sono viste dai commilitoni maschi? E come valutano la presenza femminile i vertici dell’esercito? A Falò le testimonianze di alcune aspiranti reclute e di soldatesse già arruolate.