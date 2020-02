Su richiesta della Turchia, che denuncia una minaccia alla propria integrità territoriale e sicurezza, è stato convocato per venerdì il Consiglio del Nord Atlantico. Comprende gli ambasciatori dei 29 alleati della Nato, più la Macedonia del Nord come Paese invitato e prossimo membro a tutti gli effetti.

Mentre scattava un contrattacco contro "tutte le posizioni di Assad" -329 militari siriani sarebbero stati uccisi o feriti e 200 obiettivi colpiti, in raid d'artiglieria- la Turchia ha smesso di bloccare alle sue frontiere i rifugiati siriani che intendono recarsi in Europa. Guardia costiera, guardie di confine e polizia turche non le presidiano più. Una reazione al mancato sostegno che Ankara lamenta a Idlib e che vanifica l'accordo con l'UE del 2016.

Quella subita a Idlib è una della più gravi perdite degli ultimi anni per le forze turche in un singolo attacco. Ankara ha respinto la ricostruzione della Russia, e cioè che le truppe siano state attaccate perché si trovavano nelle vicinanze di miliziani del gruppo jihadista che controlla ancora la regione. Lavrov ha lasciato intendere che non è stato rispettato l'accordo per la comunicazione delle coordinate precise delle truppe.

In gioco, c'è anche l'alleanza strategica tra Turchia e Russia. Il governo di Ankara insiste per un rispetto del cessate-il-fuoco e dei confini stabiliti dall'accordo di Sochi tra i presidenti Erdogan e Putin nel settembre 2018, esclude di arretrare i suoi avamposti militari e chiede l'intervento della comunità internazionale (l'istituzione di una zona di interdizione aerea) per scongiurare una catastrofe umanitaria.

Escalation in Siria Raid a Idlib, la Turchia spinge i profughi in UE

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Raid a Idlib, la Turchia spinge i profughi in UE 28 febbraio 2020 - 21:45 Un raid aereo delle truppe di Bashar al-Assad ha provocato giovedì la morte di almeno 33 soldati turchi a Idlib, la regione del nord-ovest della Siria dove da settimane sono in corso duri scontri tra le forze governative appoggiate dalla Russia e le milizie ribelli sostenute da Ankara. Un'escalation che fa temere la deflagrazione di un nuovo fronte di guerra, con la Turchia che lamenta un mancato sostegno internazionale e smette di presidiare le sue frontiere con l'UE. In gioco, c'è anche l'alleanza strategica tra Turchia e Russia. Il governo di Ankara insiste per un rispetto del cessate-il-fuoco e dei confini stabiliti dall'accordo di Sochi tra i presidenti Erdogan e Putin nel settembre 2018, esclude di arretrare i suoi avamposti militari e chiede l'intervento della comunità internazionale (l'istituzione di una zona di interdizione aerea) per scongiurare una catastrofe umanitaria. Mosca continua a sostenere l'offensiva di Bashar al-Assad contro i "terroristi" ribelli, tra cui diversi gruppi jihadisti. Nondimeno. Erdogan e Putin hanno avuto venerdì una conversazione telefonica "dedicata alla necessità di fare tutto per realizzare l'accordo iniziale sulla zona di de-escalation di Idlib", secondo quanto riferito dal ministro degli esteri russo Lavrov, e "al più presto" si incontreranno faccia a faccia. Quella subita a Idlib è una della più gravi perdite degli ultimi anni per le forze turche in un singolo attacco. Ankara ha respinto la ricostruzione della Russia, e cioè che le truppe siano state attaccate perché si trovavano nelle vicinanze di miliziani del gruppo jihadista che controlla ancora la regione. Lavrov ha lasciato intendere che non è stato rispettato l'accordo per la comunicazione delle coordinate precise delle truppe. Ultimo bastione dell'opposizione al governo di Assad, la regione è oggetto da dicembre di un'offensiva dell'esercito siriano, sostenuto da raid aerei russi. Da febbraio, la Turchia è a sua volta intervenuta militarmente per il timore che l'offensiva spingesse verso le sue frontiere un milione di civili (il Paese ospita già tre milioni e mezzo di profughi). I siriani sfollati nella regione di Idlib sono al momento 950'000 (di cui 569'000 minori e 195'000 donne). Frontiere aperte Mentre scattava un contrattacco contro "tutte le posizioni di Assad" -329 militari siriani sarebbero stati uccisi o feriti e 200 obiettivi colpiti, in raid d'artiglieria- la Turchia ha smesso di bloccare alle sue frontiere i rifugiati siriani che intendono recarsi in Europa. Guardia costiera, guardie di confine e polizia turche non le presidiano più. Una reazione al mancato sostegno che Ankara lamenta a Idlib e che vanifica l'accordo con l'UE del 2016. Gruppi di alcune decine di profughi si sono messi in marcia venerdì verso Grecia e Bulgaria. Su richiesta della Turchia, che denuncia una minaccia alla propria integrità territoriale e sicurezza, è stato convocato per venerdì il Consiglio del Nord Atlantico. Comprende gli ambasciatori dei 29 alleati della Nato, più la Macedonia del Nord come Paese invitato e prossimo membro a tutti gli effetti.