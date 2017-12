Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Rio a un anno dai Giochi città povera e violenta 05 agosto 2017 - 15:45 A un anno dalle Olimpiadi, Rio de Janeiro vive la peggiore crisi della sua storia. La città è in bancarotta anche a causa delle ingenti somme spese per l’evento, affronta gravi problemi sociali e di ordine pubblico, mentre gli impianti sportivi restano chiusi e si stanno deteriorando. Il reportage della Radiotelevisione svizzera. I primi Giochi tenuti in Sudamerica avrebbero dovuto celebrare la vitalità del Brasile e far spiccare il volo a Rio. Un anno dopo, invece, complice la crisi economica che colpisce tutto il Paese, la Città si lecca le ferite e oltre 200 mila funzionari statali non ricevono lo stipendio da quattro mesi perché le casse pubbliche sono vuote. In coda per i beni di prima necessità Al sindacato consegnano ceste di alimenti: riso, fagioli, latte. Regina, 72 anni, pensionata, è qui per la seconda volta. Riceverà il minimo indispensabile per due settimane. Vive con suo figlio, anche lui dipendente pubblico rimasto senza salario. Sopravvivono grazie alla solidarietà degli amici. “Ho lavorato per 36 anni nell’amministrazione pubblica, adesso mi sento distrutta”, racconta la donna. “Io ero orgogliosa di essere dipendente statale, oggi provo una grande vergogna”. La violenza dilaga, l’istruzione superiore è paralizzata Tra i problemi di Rio, resta la violenza: 91 poliziotti morti dall’inizio dell’anno. Una situazione esplosiva che ha obbligato il governo federale a mandare l’esercito nelle strade. Ma la crisi si sente anche nell’istruzione. L’Università dello Stato di Rio, che conta 30 mila studenti e un tempo era il gioiello accademico del Brasile, è praticamente paralizzata. “L’impatto della crisi sui professori è enorme”, conferma Mauricio Santoro, professore dell’ateneo. “Molti colleghi non riescono a pagare l’affitto, né a comprare generi alimentari e medicine. Molti alunni perderanno l’anno e rischiano di abbandonare gli studi perché non possono permettersi una facoltà privata”. Segni tangibili di un’occasione mancata All’ex Parco Olimpico lo scenario è desolante. I cancelli aprono solo nel fine settimana, ma le strutture che hanno ospitato gli atleti sono vuote perché non ci sono soldi per farle funzionare. Per aggiudicarsi i Giochi, a Rio avevano promesso un ambizioso piano di “eredità olimpica”, con centri sportivi di alto livello, nuove scuole e infrastrutture. Un progetto rimasto sulla carta, compresa quella dei solleciti di pagamento inviati dei fornitori. Anche il villaggio degli atleti, un complesso di 20 condomini, è completamente vuoto. Nessuno vuole abitare negli appartamenti, cari e distanti da tutto. Ci sono stati dei miglioramenti nella rete di trasporti, ma non tutti possono goderne. “È stata costruita una nuova e moderna linea della metropolitana e degli autobus con corsia preferenziale, ma non c’è integrazione”, spiega il giornalista de O Globo, Luiz Fernando Magalhaes. “I passeggeri devono cioè comprare due biglietti diversi e non se lo possono permettere”.