I servizi 'Cioccolato mio quanto mi piaci' e 'Gli artigiani del cioccolato', diffusi in questa puntata del settimanale della Radiotelevisione svizzera RSI FalòLink esterno , sono di Flavia Baciocchi e Simon Brazzola. Ospite in studio, l'esperto di cioccolato Gastone Farolfi.

Si tratta di trovare forme sempre nuove per conquistare nuovi sbocchi (come i mercati bio, vegani e per diabetici) e strumenti più efficaci per difendere il proprio onore.

Se esiste un prodotto col quale la Svizzera è identificata in tutto il mondo, questo è il cioccolato. Ma la grande tradizione nell’elaborare il cibo degli dei, come lo chiamavano i Maya, lotta in un mercato sempre più competitivo.

