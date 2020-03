A metà giornata la situazione su scala planetaria era di oltre 93'400 contagiati, di cui 51'000 risultano guariti, e 3'200 decessi. In Italia, terzo paese per contagi dopo Cina e Corea del Sud, gli infettati sono saliti a 2'500 mentre i decessi totali sono 79 ( Fonte John Hopkins CSSE)Link esterno

La situazione in Svizzera in tempo reale:

L'ultimo bollettino di martedì sera emanato dall'Ufficio federale della sanità pubblica riferiva di 37 infettati nella Confederazione ma si tratta di un bilancio destinato ovviamente ad evolvere di ora in ora: oltre allo studente e al funzionario doganale in Ticino sono stati segnalati nuovi positivi a San Gallo e Svitto. Nel corso del pomeriggio sono attese comunicazioni da Berna e da Bellinzona sugli sviluppi dell'epidemia.

Per questi due casi sono scattate le misure previste dal protocollo messo a punto dalle autorità sanitarie. Le persone entrate in relazione con il ragazzo - i suoi compagni e alcuni docenti - sono stati posti in quarantena mentre per gli altri allievi e docenti dell'istituto cantonale le lezioni continueranno regolarmente.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Si tratta del primo caso in una scuola della Svizzera italiana dove i contagiati da Covid-19 sono saliti a otto. In mattinata si è avuto notizia anche di un funzionario della dogana di Chiasso Strada che ha contratto il nuovo virus. Ad essere contagiato, ha precisato l'Amministrazione federale delle dogane, è un dipendente che non svolge la sua attività a contatto con il pubblico.

